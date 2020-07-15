بلدي الرياض يقدم 28 مبادرة متنوعة لتطوير وتحسين العمل البلدي

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم المجلس البلدي بالرياض عددًا من المبادرات المتنوعة خلال عام 2019م، والتي بلغت 28 مبادرة بهدف تحقيق آثار اجتماعية وبيئية تساهم في تحسين البيئة الداخلية، والخدمات البلدية، والبنية التحية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز المبادرات الخدمية: إنشاء الحدائق العامة من القطاع الخاص، وتطوير طريق الثمامة، وتحسين بوابات ومداخل مدينة الرياض، والتخلص من مخلفات البناء والسيارات التالفة، والاستثمار في دورات المياه، وإيجاد حاويات خاصة بالخضار في الأسواق.

وكذلك تخصيص سيارات لنقل الموتى “إكرام الموتى” بألوان مغايرة ومختلفة عن ألوان سيارات البلدية أو الأمانة، وإنشاء مظلات للسيارات محاذية للسور الخارجي للمنزل وفق عدد من المواصفات، ومبادرة سلة الأسبوع الهادفة إلى إيجاد مواقع مخصصة للباعة الجائلين في نطاق كل بلدية فرعية، بما يسهم في الحد من عملية البيع العشوائي وغير المنظم.

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بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية لمجلس بلدي الرياض، التي تمثلت في تفعيل دور ساكني الرياض في الرقابة البلدية من خلال نشر لوحات تعريفية في الشوارع والملاعب الرياضية تحفزهم على ممارسة هذا الدور، ومشروع السوق النسائي الأسبوعي لدعم عمل البائعات الجائلات وإيجاد بيئة مناسبة لهن، ومشروع حفظ النعمة في المطاعم وقصور الأفراح بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة، وتوعية طلاب المدارس بدورهم الرقابي على الخدمات البلدية.

إضافة إلى تفعيل مشاركة المواطنين في الجولات الميدانية التي ينظمها المجلس والمشاركة في رسم مسار الجولة الميدانية للوقوف على ملاحظات واحتياجات الأهالي، وكذلك التحقق من ملائمة المرافق العامة والإدارات الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل الشراكات التعاونية مع الجمعيات والجهات الاستشارية من خلال توقيع شراكات مع 13 جهة استشارية وجمعيات متخصصة لتحسين وتطوير العمل البلدي.

بدوره، أكد الأستاذ خالد العريدي، رئيس المجلس البلدي بالرياض، أن المجلس يسعى من خلال تلك المبادرات إلى القيام بدوره في تحسين وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المجلس أقام عددًا من الشراكات مع عدد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة مثل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة النقل، وهيئة الاتصالات، وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقة التكاملية مع تلك الجهات وإيصال صوت متابعات الخليج 365.

وأشار رئيس بلدي الرياض إلى أن المجلس مستمر في متابعة مبادراته، وتقديم أي مقترح من شأنه تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

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