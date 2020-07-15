5 إجراءات لمواجهة كورونا عند سفرك بالطائرة

2020-07-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

بدأت معظم شركات الطيران في دول العالم باتباع إجراءات وضوابط صحية ووقائية جديدة؛ لتفادي تعرض أي مسافر لفيروس كورونا.

ويقول الخبير السياحي عادل البيك لـ”متابعات الخليج 365“: إن قطاع الطيران شهد منظومة وهيكلة جديدتين بعد إعلان التشغيل الجزئي؛ وذلك بهدف حماية المسافرين من فيروس كورونا ومنع انتقاله من دولة لأخرى إذا وجدت حالة- لا سمح الله- لم تظهر عليها الأعراض ولكنها قابلة على نقل العدوى، لذا فإن ارتداء الكمامة أهم النصائح الوقائية.

5 إجراءات وقائية:

ولفت إلى أن هناك (5) إجراءات اتخذتها شركات الطيران تتمثل في:

⁃ التباعد الاجتماعي، إذ شرعت شركات الطيران في تطبيق التباعد الاجتماعي لضمان عودة عملها من دون أي تخوفات صحية، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

⁃ الكمامات الطبية، عملت شركات الطيران على فرض ارتداء الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين لديها، وكذلك الركاب.

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⁃ التعقيم والنظافة إذ اتجهت المطارات العالمية وشركات الطيران إلى اعتماد التعقيم الآلي بأجهزة ثابتة قبل دخول الطائرات، أو ختم الجوازات.

⁃ التعقيم والنظافة ، اتجهت كثير من المطارات العالمية وشركات الطيران إلى اعتماد التعقيم الآلي بأجهزة ثابتة قبل دخول الطائرات، أو ختم الجوازات.

⁃ تقديم الطعام، عملت بعض شركات الطيران العالمية على تعليق تقديم خدمة الطعام لركابها، في حين اعتمدت شركات أخرى نظامًا جديدًا وهو تقديم أطعمة مغلفة من خلال المعلبات كإجراء احترازي.

وأكد الخبير السياحي البيك، أن تعافي قطاع الطيران يحتاج لسنوات لا تقل عن العامين أو الثلاث، وقد يصاحب ذلك زيادة في التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار التذاكر الدولية.

تعليمات جديدة للمضيفات:

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، تعليمات جديدة لمضيفات شركات الطيران تتيح لهن اختيار المقاعد داخل الطائرة، بدلًا من التكتل بالقرب من منطقة المطبخ الخاصة بهن، مع عدم الحاجة لتقديم العرض التوضيحي المعتاد في بداية كل رحلة، الخاص بشرح إجراءات السلامة.

وذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامتهن من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقامت إدارة الطيران بتعديل المبادئ التوجيهية استجابة لطلبات شركات الطيران الأمريكية ومجموعات الضغط لشركات النقل الرئيسية.

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