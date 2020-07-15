استشاري لـ”المواطن”: الاستجماتيزم خلل بصري يمكن علاجه

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استشاري لـ”متابعات الخليج 365”: الاستجماتيزم خلل بصري يمكن علاجه
يسبب رؤية ضبابية و٤ فئات أكثر عرضة له
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
عند تشخيص عينيك عن طبيب العيون قد يوضّح بأنك تعاني من الاستجماتيزم مما يعني وجود خلل بصري قابل للعلاج، ويتمثل هذا الخلل في درجة انحناء العين، ممّا يسبب رؤية ضبابية على المسافات القريبة والبعيدة.
أسباب حدوث الاستجماتيزم
وقال استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أسعد الأركاني لـ” متابعات الخليج 365“: الاستجماتيزم حالة تحدث في العين غير الدائرية بشكل كامل، ويعد عيبًا من عيوب الإبصار مثل قصر أو طول النظر، ولذلك يمكن معالجته عن طريق الطرق التقليدية مثل النظارة أو العدسات اللاصقة بالإضافة إلى إمكانية معالجته بالليزر وفقًا لحالة العين ودرجة الإبصار.
وأكد أن أسبابه غير معروفة حتى الآن ولكن توجد عدة عوامل وعلامات تساعد في التعرف على هذه الحالة، ومنها الجينات الوراثية تساعد في ظهور المرض منذ لحظات الولادة الأولى للطفل، قد يكون المرض منذ الولادة ولكنه يتطور بشكل تدريجي مع التقدم في العمر، في حالة تعرض العين للإصابة أو الخضوع لجراحة معينة، حالات قصر النظر أو طول النظر تكون مصحوبة بالاستجماتيزم أحيانًا.
الفئات الأكثر عرضة
وحول الفئات الأكثر عرضة للاستجماتيزم قال: الاستجماتيزم يمكن أن تصيب الأطفال والبالغين ومن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة هم:
– الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع الاستجماتيزم أو الاضطرابات الأخرى في العين مثل القرنية المخروطية أو ما يعرف بتدهور القرنية.
– في حالة وجود ندوب أو خدوش في القرنية أو أن تكون القرنية رقيقة السمك.
– الإصابة بطول النظر الحاد والذي ينتج عنه ضبابية في الرؤية.
– إجراء بعض العمليات الجراحية في العين مثل جراحة إعتام عدسة العين أو الاستئصال الجراحي للعدسات الغامقة.
العلاجات المتاحة للمشكلة
وخلص الدكتور الأركاني إلى القول، إن الهدف الأساسي من معالجة الاستجماتيزم هو تحسين الرؤية والعمل على راحة العين، ويكون العلاج بالعدسات التصحيحية، وتستخدم لمقاومة التقوسات غير المتساوية داخل القرنية والعدسة وذلك باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة، والليزر أو جراحة عيوب الانكسار وهذا يعمل على تحسين الرؤية وتقليل الحاجة إلى النظارة أو العدسات اللاصقة حيث يستخدم جراح العيون شعاع الليزر لإعادة تشكيل منحنيات القرنية وبذلك يصحح خطأ الانكسار، وتوجد بعض الجراحات الأخرى لمعالجة عيوب انكسار العين الحديثة وتشمل استخراج العدسة الشفافة والعدسات اللاصقة القابلة للزرع، ولكن بشكل عام يتم تقييم كامل للحالة من قبل الأطباء قبل الشروع في اختيار العلاج.
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