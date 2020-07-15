شكرا لقرائتكم إطلاق منصة مُدد لإدارة مسيرات رواتب القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-15 إطلاق منصة مُدد لإدارة مسيرات رواتب القطاع الخاص لضمان الالتزام بنظام حماية الأجور متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن إطلاق منصة مُدد الإلكترونية، والتي ستعمل على تسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية للعاملين، وتقدم التنبيهات لضمان الالتزام بـ نظام حماية الأجور عن طريق نظام رواتب إلكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. والمعروف أن مدد هو نظام إلكتروني لإدارة جميع شؤون الموظفين ومسيرات الرواتب عن طريق الربط المباشر مع البنوك ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



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