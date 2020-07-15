- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إطلاق منصة مُدد لإدارة مسيرات رواتب القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق منصة مُدد لإدارة مسيرات رواتب القطاع الخاص
لضمان الالتزام بنظام حماية الأجور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن إطلاق منصة مُدد الإلكترونية، والتي ستعمل على تسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية للعاملين، وتقدم التنبيهات لضمان الالتزام بـ نظام حماية الأجور عن طريق نظام رواتب إلكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والمعروف أن مدد هو نظام إلكتروني لإدارة جميع شؤون الموظفين ومسيرات الرواتب عن طريق الربط المباشر مع البنوك ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق منصة مُدد لإدارة مسيرات رواتب القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.