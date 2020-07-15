شاهد.. موجة غبار تضرب طريق جدة الساحلي

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - جدة

ضربت موجة غبار مصحوبة برياح شديدة طريق جدة الساحلي الرابط بين محافظتي الليث والقنفذة اليوم؛ مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على ذات الطريق.

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.

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في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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