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نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر رسمي، وصفته بـ"المطلع على سير مفاوضات سد النهضة"، أن مصر ستعود إلى مجلس الأمن لطلب عقد جلسة جديدة، وإصدار قرار بشأن سد النهضة بعد إعلان وزير المياه الإثيوبي سيليشى بيكلي بدء ملء السد.
وتوقَّع أن تطلب فرنسا أو ألمانيا عضوا المجلس عقد هذه الجلسة.
وذكر المصدر أن مصر تدرس حاليًا جدوى التوصية بعقد القمة الإفريقية المصغرة الخاصة ببحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول السد بعد انتهاء جولة المفاوضات التي استمرت 11 يومًا دون نتائج ملموسة.
وتطالب مصر مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمنع إثيوبيا من القيام بأي إجراء أحادي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يهدد بإثارة توترات إقليمية خطيرة.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:59 PM
تتولى فرنسا أو ألمانيا تقديم الطلب
نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر رسمي، وصفته بـ"المطلع على سير مفاوضات سد النهضة"، أن مصر ستعود إلى مجلس الأمن لطلب عقد جلسة جديدة، وإصدار قرار بشأن سد النهضة بعد إعلان وزير المياه الإثيوبي سيليشى بيكلي بدء ملء السد.
وتوقَّع أن تطلب فرنسا أو ألمانيا عضوا المجلس عقد هذه الجلسة.
وذكر المصدر أن مصر تدرس حاليًا جدوى التوصية بعقد القمة الإفريقية المصغرة الخاصة ببحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول السد بعد انتهاء جولة المفاوضات التي استمرت 11 يومًا دون نتائج ملموسة.
وتطالب مصر مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمنع إثيوبيا من القيام بأي إجراء أحادي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يهدد بإثارة توترات إقليمية خطيرة.
، بعد إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة.. مصدر: مصر ستطلب عقد جلسة لمجلس الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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