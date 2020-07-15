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نفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي، تصريحاته المعلنة اليوم (الأربعاء) عن بدء الملء الأول لسد النهضة، فيما يعد تضارباً شديداً في مواقف أديس أبابا.
ووفقاً لصحيفة الشروق المصرية، ذكر "بقلي" على صفحته بموقع "تويتر"، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 متراً مقارنة بمستوى 525 متراً العام الماضي، وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعاً طبيعياً للمياه.
وأضاف أن التدفق سيستمر حتى يجري تصريف التدفق الزائد قريباً.
وأعلن وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم بدء الملء الأول لخزان سد النهضة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإثيوبية الرسمية.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:22 PM
"بقلي" أشار إلى تدفق بسبب هطول الأمطار
نفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي، تصريحاته المعلنة اليوم (الأربعاء) عن بدء الملء الأول لسد النهضة، فيما يعد تضارباً شديداً في مواقف أديس أبابا.
ووفقاً لصحيفة الشروق المصرية، ذكر "بقلي" على صفحته بموقع "تويتر"، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 متراً مقارنة بمستوى 525 متراً العام الماضي، وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعاً طبيعياً للمياه.
وأضاف أن التدفق سيستمر حتى يجري تصريف التدفق الزائد قريباً.
وأعلن وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم بدء الملء الأول لخزان سد النهضة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإثيوبية الرسمية.
، تضارب إثيوبي.. وزير المياه ينفي بدء ملء سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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