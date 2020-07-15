، أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل ،

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تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشاريع.
وتفصيلاً، شدّد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية، وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.
وتضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة، ومعاينة الحزام الدائري والمنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبية، التي شملت مواقف المستشفى العام القديم، وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبية، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الأعمال بها.
ودشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة، ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي، ومتابعة العمل بهما.
وناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية حول ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشاريع، مشيدًا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري، وداعيًا الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:27 PM
دشَّن العمل في مخطط الصناعية الجديدة ومخطط الصناعات المتوسطةأمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل
تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشاريع.
وتفصيلاً، شدّد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية، وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.
وتضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة، ومعاينة الحزام الدائري والمنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبية، التي شملت مواقف المستشفى العام القديم، وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبية، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الأعمال بها.
ودشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة، ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي، ومتابعة العمل بهما.
وناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية حول ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشاريع، مشيدًا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري، وداعيًا الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل.
، أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل ،
المصدر : الخليج 365
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