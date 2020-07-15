، أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف ،

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تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.
وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.
وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.فيروس كورونا الجديد
أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-15
تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.
وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.
وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
07:49 PM
عاودت فرض حظر تجول ليلي للحد من التفشي
تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.
وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.
وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.
، أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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