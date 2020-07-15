- 1/3
- 2/3
- 3/3
نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" في وقت سابق اليوم أن الرئيس التونسي طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.
ويأتي "سعيد" من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ" حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها.
ويتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-15
نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" في وقت سابق اليوم أن الرئيس التونسي طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.
ويأتي "سعيد" من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ" حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها.
ويتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:09 PM
تعيين شخصية أخرى خلال أيام
نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" في وقت سابق اليوم أن الرئيس التونسي طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.
ويأتي "سعيد" من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ" حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها.
ويتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
، رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.