بالفيديو .. دوريات أمن طريق القصيم السريع تباشر مهام الضبط الأمني

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): باشرت الجهات الأمنية مهام الضبط الأمني في بوابة المدينة الشرقية الجديدة على طريق ( المدينة - القصيم) السريع. باشرت الجهات الأمنية مهام الضبط الأمني في بوابة المدينة الشرقية الجديدة على طريق ( المدينة - القصيم) السريع. وأوضح المقدم يوسف المطيري، قائد دوريات أمن طريق القصيم السريع، أن البوابة تحتوي على 8 مسارات في اتجاهين لاحتواء الكثافة المرورية أثناء المواسم. وأكد أن دوريات الأمنية تستخدم تقنيات حديثة، مثل نظام كاشف، ونظام لكشف الهوية عن طريق البصمة، وغيرها من التقنيات.

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