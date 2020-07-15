شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: لايحق للورثة عدم تنفيذ الوصية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان هل يجوز أن يوصي الجد لأبناء ابنه المتوفى بأن يأخذوا من تركته مثل أعمامهم.
وقال الشيخ خلال برنامج فتاوي : لا بأس بذلك ويقول لكم نصيب والدكم ولا يزيد عن الثلث وهذا هو الأفضل لأن الجد سيوصي عليهم إن لم يكونوا أغنياء.
وأضاف : الوصية والدين ينفذان قبل تقسيم التركة، وليس لحق أن يرفض، وسداد الدين قبل تنفيذ الوصية.
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