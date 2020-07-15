"الصحة" تعلن أماكن حالات الوفاة بفيروس كورونا المسجلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2325 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 13 منهم في الرياض، و11 في جدة، و3 في كل من الطائف والهفوف وتبوك، ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة وحفر الباطن وبيش وجازان وصبيا وعرعر وحريملاء والمجاردة والقويعية

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