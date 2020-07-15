شكرا لمتابعة خبر عن محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد المحلل السياسي سرمد البياتي على العلاقة القوية التي تجمع العراق والمملكة على مر السنوات. أكد المحلل السياسي سرمد البياتي على العلاقة القوية التي تجمع العراق والمملكة على مر السنوات. وقال "سرمدي" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية" : "العراق متمسك بعلاقات قوية ومميزة مع السعودية.. ومشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج سينهي أزمة انقطاع التيار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.