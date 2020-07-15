بالصور .. إغلاق مطبخ و6 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية في بارق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): واصلت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة الرقابية، جولاتها الرقابية اليومية على المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ. واصلت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة الرقابية، جولاتها الرقابية اليومية على المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ. وأسفرت الجولات عن رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية، وأغلقت مطبخ مخالف، وست محلات مهنية مخالفة للاشتراطات البلدية في وادي الخير بمركز ثلوث المنظر. يذكر أن ذلك يأتي ضمن حملة الرقابة البلدية ومتابعةً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. Advertisements

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