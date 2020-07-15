شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفى الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، صحة الرسالة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المشروبات الباردة وتسببها في الأزمات القلبية.

وكان محتوى الرسالة يتضمن أن الماء البارد يغلق 4 عروق في القلب، ويسبب النوبات القلبية، وأن المشروبات الباردة هي السبب الرئيسي للأزمة القلبية ومشاكل الكبد والمعدة الداخلية والأمعاء الغليظة، والسرطان، وأن معظم من ينتظرون عمليات زرع الكبد هم ضحايا شرب الماء البارد.

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وأكد الدكتور، في تغريدة كتبها اليوم على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المعلومات المتداولة في هذه الرسالة غير صحيحة.

من جهة أخري، أجاب النمر على سؤال طرحه أحد متابعيه حول صداع الرأس، حيث تساءل عما اذا كان الصداع بسبب الضغط يكون دوماً في مؤخرة الرأس.

وأجاب "النمر" بأن في الغالب يكون في مؤخرة الرأس، لكن قد يكون نادراً في الرأس كله، أو نصفه كالشقيقه، أو خلف العين، أو في الصدغين.