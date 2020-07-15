شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إجراء فحص كورونا خلال دقيقتين بمراكز "تأكد" في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

خصصت وزارة الصحة مراكز "تأكد" للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، ويشكون في مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وتساعد هذه المراكز في الكشف المبكر عن الحالات المصابة بالفيروس، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر لتفشي الفيروس.

وأظهر تقرير لقناة الإخبارية سير العمل بأحد هذه المراكز في محافظة جدة، حيث تستغرق عملية إجراء فحص فيروس كورونا دقيقتين.

يذكر أن تطبيق "صحتي" يتيح حجز موعد في مراكز "تأكد"، ويتم إرسال النتيجة من خلال رسالة نصية على هاتف المستفيد.