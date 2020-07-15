شكرا لمتابعة خبر عن حائل تُسجل 119 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أوضح تقرير وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا ، أن منطقة حائل سجلت اليوم الأربعاء، 119 حالة إيجابية بفيروس كورونا .

وبيّن التقرير، أنه تم تسجيل تسجيل 102 حالة تعافِ جديدة، توزعت كالتالي: 96 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الغزالة، الشملي، الشنان.

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أما حالات الإصابة فتوزعت كالتالي: 97 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و6 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في حائل منذ بدء الجائحة إلى 2902 حالة، منها حالة 1455 تعافٍ، و1443 حالة نشطة، وأربع حالات وفاة.