حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.