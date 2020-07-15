- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن مناشدة ملاك عقارات مخطط ولي العهد بمكة بإنهاء الإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قالت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أنه على ملاك عقارات بمكة، متعارضة مع مشروع تنفيذ ازدواج الطريق "الدائري الخامس" الشميسي- الكر، مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي لإنهاء إجراءاتهم.
وناشد فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أصحاب العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق لإنهاء إجراءاتهم.
وأوضح الفرع، أن آخر موعد لتسليم الطلبات يوم 29/ 12/ 1441هـ؛ فيما نشر بيانًا يتضمن أرقام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة ملاك عقارات مخطط ولي العهد بمكة بإنهاء الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.