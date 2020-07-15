شكرا لمتابعة خبر عن مناشدة ملاك عقارات مخطط ولي العهد بمكة بإنهاء الإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قالت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أنه على ملاك عقارات بمكة، متعارضة مع مشروع تنفيذ ازدواج الطريق "الدائري الخامس" الشميسي- الكر، مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي لإنهاء إجراءاتهم.

وناشد فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أصحاب العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق لإنهاء إجراءاتهم.

وأوضح الفرع، أن آخر موعد لتسليم الطلبات يوم 29/ 12/ 1441هـ؛ فيما نشر بيانًا يتضمن أرقام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الإدارة.