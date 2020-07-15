تفاصيل وفاة عبدالله سعد سلمان آل مثيب مدير ثانوية خميس مشيط

أعلنت وسائل إعلام بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، عن وفاة الأستاذ عبدالله بن سعد بن سلمان آل مثيب مدير ثانوية خميس مشيط في المملكة سابقا، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة المنصرمة.

وقدم سعيد بن ناصر حمدان وأبناؤه، أصدق التعازي والمواساة لأسرة آل مثيب في وفاة أحد رواد التعليم بالمنطقة ومدير ثانوية الخميس الأولى سابقاً والمستشار الاجتماعي والتربوي أ.عبدالله سعد سلمان رحمه الله.

من جهته، قال الدكتور عبدالله بن رجرح الزهراني: ليس هناك أقسى ألما وحزنا وأصعب شي على النفس مِن خبر وفاةِ زميل عزيز وصديقٍ وفي، مضيفا: لقد فُجعت وحزنت أشد حزنا على فقدان الاستاذ عبد الله بن سعد بن سلمان آل مثيب.

وتقدم الدكتور الزهراني بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ابنه سعد واخوانه وزوجته وبناته وإلى كافة أسرة آل مثيب، متابعا: لقد فقدت منطقة عسير مربيا فاضلا وابناً باراً من أبنائها الأوفياء المخلصين. وفق ما كتب على تويتر.

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من جانبه، كتب سعد أبو داهش: نعزي الزميل والصديق فهد المساعد في وفاة والد زوجته الأستاذ والمربي الفاضل عبدالله بن سعد بن سلمان آل مثيب رحمة الله عليه وأحسن الله عزائكم فيه وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، قال محمد بن وديان الشهراني: فقدت محافظة خميس مشيط الأستاذ المربي الفاضل عبدالله سعد بن سلمان آل مثيب مدير ثانوية الخميس الأولى سابقاً، غفر الله له واسكنه جنات النعيم ،، احسن الله عزاءنا جميعاً.

كما قال محمد أبو خضاعة: فجعنا بخبر وفاة صاحب القلب الرحيم والمربي الفاضل من تشرفت بالدراسة بين يديه والعمل معه في ثانوية الخميس الأستاذ عبدالله بن سعد بن سلمان آل مثيب، داعيا له بالرحمة والمغفرة.