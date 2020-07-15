منصة سيارة تحقق المليارات و تغير قواعد شراء السيارات بالسعودية

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حقق موقع سيارة أرقام مبيعات قياسية في يونيو الماضي متجاوزاً مرتين أرقام مبيعاته السابقة ، وقد أدت زيادة ضريبة المبيعات المعلنة حديثًا في المملكة العربية السعودية إلى زيادة حادة في نشاط شراء السيارات من قبل المشترين الذين أرادوا شراء سياراتهم قبل دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو.

وقد عزز النشاط المتزايد على موقع سيارة من أن المشتري السعودي مهتم كثيراً بخدمة سيارة أونلاين لشراء السيارات من خلال الإنترنت بالكامل.

وقد باعت الشركة 420 سيارة عبر خدمة التجارة الإلكترونية (سيارة أونلاين) بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون ريال(6.6 مليون دولار) خلال الشهر الماضي، وبزيادة تبلغ أكثر من 3 مرات مقارنة بشهر مايو الماضي. بالإضافة إلى خدمة التجارة الإلكترونية، ربطت منصة سيارة للإعلانات المبوبة أكثر من 300 ألف مشتري مع معارض السيارات عبر مكالمات هاتفية ومحادثات واتساب في يونيو ، وحتى الآن مكّنت المنصة المعارض والبائعين الأفراد من بيع 77 ألف سيارة بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار ريال(1.7 مليار دولار).

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الجدير بالذكر انه تم إطلاق سيارة أونلاين قبل نهاية عام 2018 كأول خدمة بيع سيارات اونلاين بالكامل في الشرق الأوسط ، وتهدف الخدمة إلى إتاحة الإمكانية للمشترين المهتمين في التكنولوجيا والإنترنت بشراء سياراتهم عبر الإنترنت وهم في منازلهم وبكل راحة حيث يتمكن المشتري من خلال سيارة أونلاين أن يتصفح السيارات عبر الإنترنت، وأن يتتبع عملية الحجز، والتأمين ، والتسجيل ، وصولاً إلى شحن السيارة.

اهتمت خدمة سيارة أونلاين في بدايتها ببيع السيارات الجديدة و استفادت الخدمة آنذاك من علاقات الشركة بمئات معارض السيارات في المملكة، مما وفر القدرة لدى الشركة أن تمكن المشترين من أن يحصلوا على أفضل الأسعار التنافسية عند البحث عن سياراتهم المستقبلية من خلال سيارة أونلاين.

وقد أضافت الشركة مؤخرًا السيارات المستعملة إلى خدمة سيارة أونلاين، حيث تهدف الشركة إلى تمكين مشتري السيارات المستعملة من خلال خدمة تتميز بالثقة والجودة ودون الخوف من التعرض للخداع، و لتحقيق هذه الأهداف أنشأت الشركة فريق مختص بإختيار السيارات المستعملة في حالة جيدة ثم يقوم الفريق بفحصها بدقة وشمولية و على غرار السيارات الجديدة، يمكن للمستهلكين تصفح السيارات المستعملة عبر الإنترنت وإجراء عملية الشراء عبر تجربة التجارة الإلكترونية.

وذكر فايز العنزي (مؤسس شريك لسيارة) إن الطلب المتزايد في يونيو على خدمة سيارة أونلاين في كلتا الفئتين السيارات “الجديدة والمستعملة” يعطي الشركة دافعاً قوياً للإستمرار بتحسين و تطوير خدمة سيارة أونلاين لبيع السيارات عن طريق الإنترنت والإستثمار فيها للوصول بفكرة شراء السيارات من خلال التجارة الإلكترونية إلى أرقام ونجاحات أكبر.

كم حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على إستقطاب كفاءات وخبرات عالية في مجال صناعة الإنترنت كان آخرها إنضمام المهندس/ عمر طهبوب كمدير للعمليات ونائبا ً للرئيس التنفيذي في الشركة ، وقد شغل منصب المدير العام لشركة بيت.كم ومدير التخطيط الإستراتيجي في أوراكل الولايات المتحدة الأمريكية.

