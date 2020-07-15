«توطين الوظائف»: المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين 51%

حصر الوظائف المقصور العمل بها على سعوديين

تتابع لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين في محال الحلوى والمعجنات بمدينة نجران؛ للتأكد من تطبيق القرار وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين. وأفاد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حمد بن محمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة 39 محلًا، وحصرت 53 موظفاً سعودياً، منهم 10 موظفات سعوديات يعملن بالنشاط، مشيرًا إلى أن اللجنة حصرت 10 فرص عمل بالنشاط يجري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي؛ حيث ضبطت 3 مخالفات عُمل اللازم حيالها، فيما بلغت نسبة التوطين في المحلات التي تمت تغطيتها نسبة، ودعا آل منصور أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين 51% . اقرأ أيضًا: توطين 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية بالمنطقة الشرقية



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