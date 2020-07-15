توفر 6 مزايا للمستفيدين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة التواصل إلكترونيًّا

أُطلق ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي؛ سعيًّا لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة.

وقام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باستئناف استقبال المراجعين عبر الطرق التقنية؛ حيث تشكل هذه الخدمة تحولًا للقاء الأسبوعي مع رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وأُسّسَ لهذه الخدمة البناء التقني المتطور وفق أعلى المواصفات والمعايير؛ بحيث تضمن الخصوصية الكاملة، إلى جانب توفير الحماية الرقمية أثناء استخدام الخدمة. وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء، وأخيرًا سيُرسل الرابط الإلكتروني للقاء عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى مستخدمي الخدمة.

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وتحظى خدمة اللقاء الإلكتروني، بعدة مميزات للمستفيد الداخلي، بتجنب عائق المكان لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، وسرعة الوصول والدقة التي يتيحها الاتصال المرئي، واختصار كثير من الإجراءات الروتينية في التنقل وما يتبعها من تكاليف مختلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في تعزيز طرق التواصل مع رئاسة الديوان، مع تحقيق الغاية المرجوة للهدف الاستراتيجي التقني من التحول الكامل لجميع أعمال ديوان المظالم إلى السمة الرقمية الإلكترونية في تعاملاته الداخلية والخارجية.

وتأتي هذه الخدمة وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدمات ديوان المظالم، إذ أُعِدَت بخطة تقنية متكاملة، وآلية ممنهجة؛ بحيث تُمكّن الجميع من التواصل المباشر مع رئيس ديوان المظالم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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