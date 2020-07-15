المرور يوضح الحالات التي تسجل فيها الغرامات بحدها الأعلى

أوضحت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يسجل فيها المخالفات المرورية في حدها الأعلى، وطريقة الاعتراض عليها عبر منصة أبشر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور: «هل تتم مضاعفة المخالفة بعد مضي شهر من حدوثها؟».

الاعتراض على المخالفات المرورية

وفي السياق ذاته، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية عبر أبشر تتضمن:

1-الدخول أولًا لحساب المستخدم في موقع أبشر.

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2- يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور»

3- اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية من الإدارة العامة للمرور

واشترطت الإدارة العامة للمرور شروط عدة للاعتراض على المخالفات المرورية ومنها: يجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعّلًا في بوابة وزارة الداخلية، ويمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، والاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

وكذلك لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور، ويتوجب السداد بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

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