جامعة الباحة: الدقة والأولوية في ترتيب الرغبات يُزيد فرص القبول والمنافسة

شددت جامعة الباحة، على المتقدمين من الطلاب للالتحاق بها، على ضرورة توخي الدقة عند ترتيب الرغبات، وفق الأولوية، يمنح الطالب فرصاً أكبر على صعيد المنافسة. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جامعة الباحة، بالإعلان اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات القبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.

ونبَّهت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» المتقدمين بضرورة ترتيب الرغبات بدقة وعناية وفق الأولوية واختيار أكبر عدد من التخصصات لزيادة فرص الدخول في المنافسة والقبول، علمًا بأنه لا توجد أي مزايا بشأن تقديم طلب القبول في اليوم الأول أو الأخير من الأيام المحددة لتلقي الطلبات.

وأوضحت جامعة الباحة، أن قنوات التواصل والتنسيق مستمرة بينها وبين مركز قياس، ولا تزال مفتوحة؛ للتأكد من نتائج الاختبار التحصيلي والقدرات حتى قبل إعلام النتائج، مشيرة إلى إتاحة كل البرامج أثناء تقديم الطلب لا يعني القبول، بل الدخول في المنافسة وفق متطلبات وشروط كل برنامج، ويكون التقديم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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وأشارت جامعة الباحة، إلى أن الطلاب والطالبات خريجي المدارس العالمية الداخلية والخارجية سيتم تلقي طلباتهم يدويًّا أثناء فترة التقديم بوحدة القبول والمنح الدارسية بعمادة القبول والتسجيل المدينة الجامعية بالعقيق، مع إمكانية تعديل بيانات ورغبات المتقدمين أثناء الفترة المحددة للتقديم التي تنتهي يوم 30 من شهر ذي القعدة الجاري.

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