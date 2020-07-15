أخبار السعودية اليوم.. تحري رؤية هلال ذي الحجة الإثنين المقبل.. والصندوق العقاري يعلن آلية دعم أرباح التمويل العقاري

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم 15 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: صندوق التنمية العقارية يعلن آلية دعم أرباح التمويل العقاري، والمحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة الإثنين المقبل، ووزارة العدل تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص.

حدد المستندات المطلوبة.. صندوق التنمية العقارية يعلن آلية دعم أرباح التمويل العقاري

أجاب صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة على أبرز 10 أسئلة متعلقة ببرنامج دعم أرباح التمويل العقاري القائم، وطريقة التقديم للحصول عليه والمستندات المطلوبة.

وزارة الصحة توجه 5 نصائح للعمالة المنزلية حمايةً لكبار السن من كورونا

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن من أكثر الفئات العمرية تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت الوزارة «عبر رسم معلوماتي عبر حسابها بتويتر» من لديه عمالة منزلية ترعى كبيرًا في السن، أن يُطلب منهم الالتزام بعدد من الإجراءات.

مجلس ‏الشورى يطالب بدعم أسطول الخطوط الجوية السعودية

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تفعيل الآليات المناسبة؛ لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي.

المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة الإثنين المقبل

دعت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين المقبل، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441.

«أمانة الرياض» للمنشآت التجارية: لا تُلزموا المرتادين بلبس القفازات

وجهت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي.

«العدل» تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص

وقّعت وزارة العدل ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اتفاقية؛ ليقدم المركز خدمة البيع والتصفية وإسناد طلبات التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين.

تعمل في الخفاء.. فيديو يوثق ضبط مراكز مساج مخالفة بالرياض

داهمت الجهات الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من مراكز المساج غير المرخصة تعمل في مدينة الرياض خلال أوقات متأخرة من الليل بالمخالفة للاشتراطات الرسمية.

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متضررون بقرى القرحان لـ«عاجل»: نعاني من انقطاع متكرر للاتصالات بالداير

اشتكى أهالي قرى القرحان وقرى مجاورة بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، من الانقطاع المتكرر، في ظلّ وجود برج اتصالات وحيد يخدم جميع القرى، وأنهم يعانون منذ أسبوع من تعطله، مطالبين الجهات المعنيّة بمعالجة أسباب الانقطاعات المتكررة، حتى لا ينعزلوا على حد وصفهم.

قبل «الريال».. فيديو يوثق أول تعامل مالي ورقي في المملكة

روى الباحث في التراث أحمد بن مساعد الوشمي قصة سندات الحج التي كانت بمنزلة أول تعامل ورقي مالي في المملكة قبل ظهور عملة الريال السعودي.

«الحصيني»: تعامد الشمس وقت «الزوال» على الكعبة يُخفي ظلها تمامًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تعامد الشمس فوق الكعبة وقت أذان الظهر «الزوال» بالمسجد الحرام، مُتسببةً في اختفاء ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعة بالكامل.

الجوازات تنبه إلى كيفية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية؛ وذلك بعد تأكيدها أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية فقط.

«الزكاة والدخل»: حالات يخضع فيها العقار لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الحالة التي تخضع فيها العقارات لضريبة القيمة المضافة.

«المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

أوضح المرور السعودي أنه يمكن تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، مشيرًا إلى أن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.

لمخالفة الاشتراطات الصحية.. إغلاق 16 منشأة تجارية بمدينة السيح

أغلقت بلدية الخرج، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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