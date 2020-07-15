3 خطوات توضح آلية تخصيص المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد، الاستفادة من خدمة استعراض «بيانات الخدمة» التي تم بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة تشترط أن يكون المتقدم متقاعدًا ولديه معاش تقاعدي، ومن المستفيدين المخصص لهم نصيب من معاش تقاعدي، وقائمًا بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي.

وتشمل البيانات المطلوبة للاستفادة من الخدمة: «الاسم، ورقم الهوية الوطنية، واسم جهة العمل السابقة، وتاريخ بداية ونهاية الخدمة، وآخر درجة، وآخر رتبة/ مرتبة، وتفاصيل مدد الخدمة (صافي المدة الفعلية – مدة مضافة - المدة المستبعدة – مدة مستبعدة يرد عنها العائدات)»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الاستفادة من خدمة استعراض بيانات الخدمة تتطلب:

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1-تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

2-اختيار «بيانات الخدمة» من القائمة على يمين الشاشة.

3-استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل.

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