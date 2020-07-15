السعودية اليوم / عيادات "مجتمع واعٍ " الافتراضية بالرياض تخدم أكثر من "3500" مستفيد



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

تمكنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من "3500" مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية "أثر " ، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار

وشملت أعمال العيادات تقديم 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المباشرة لمناقشة أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجههم مع إتاحة الفرصة للجميع للحصول على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين المختصين في المجال الطبي بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة .

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها مساعد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة علي القباني تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض ، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

// انتهى //

19:24ت م

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الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستمكنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من "3500" مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية "أثر " ، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره .وشملت أعمال العيادات تقديم 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المباشرة لمناقشة أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجههم مع إتاحة الفرصة للجميع للحصول على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين المختصين في المجال الطبي بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة .يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها مساعد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة علي القباني تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض ، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.// انتهى //19:24ت م0191

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