السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل وكيلي وزارتي الإسكان والداخلية



تبوك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين, ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس اللذين يزوران المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة تبوك بهما, متمنيا لهما التوفيق والسداد في زيارتهما.

// انتهى //

19:16ت م

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