السعودية اليوم / 16200 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حائل



حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في حائل منذ بدء العمل بها وحتى الآن (16200) مستفيد.

وأوضحت صحة حائل أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية شملت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل مدينة حائل هي ( شراف ، والطريفي ، والجامعيين ) إضافة إلى جميع مستشفيات المحافظات الثمانية .

مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

19:00ت م

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حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في حائل منذ بدء العمل بها وحتى الآن (16200) مستفيد.وأوضحت صحة حائل أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية شملت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل مدينة حائل هي ( شراف ، والطريفي ، والجامعيين ) إضافة إلى جميع مستشفيات المحافظات الثمانية .مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //19:00ت م0174

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