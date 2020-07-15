السعودية | “الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 15 يوليو 2020 م
أعلنت “الأحوال المدنية” مع “أبشر” أن بإمكان المستفيد طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارة مقر الأحوال.
وأضافت عبر حسابها بـ”تويتر” أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة “أبشر” هي: خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.
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