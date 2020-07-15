شكرا لقرائتكم خبر عن "إثراء" يعلن فتح باب التسجيل للفنانين الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج دعوة عامة للفنانين الناشئين في دورته الثانية، الذي يتيح المجال للفنانين السعوديين والمقيمين المهتمين بممارسة الأعمال الفنية المشاركة فيه.

وسيحظى عشرة فنانين مُختارين بفرصة استثنائية للانخراط في برنامج تدريبيّ افتراضي لمدة خمسة أيام بقيادة خبراء في المجال الفنّي، وبمشاركة الفائز في نسخة البرنامج لعام 2019م الفنان "عزيز جمال"، كما ستتاح للفنان الفائز فرصة إنتاج عملٍ فني جديد ليُعرض في معرض الفن المعاصر القادم في مركز "إثراء" مع عددٍ من الفنانيين المحليين والعالميين، كما سيتضمن البرنامج الافتراضي مناقشات حول حالة الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وأفضل الممارسات المهنية.

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وتتضمن شروط التقديم بالبرنامج -الذي يُغلق باب التسجيل فيه يوم الاثنين 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020م-أن يكون المتقدمون سعوديين أو مقيمين في المملكة لمدةٍ لا تقل عن 10 سنوات، وأن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما يمكن للمتقدمين أن يكونوا بمفردهم أو ضمن مجموعة، ويمكن للفنانين التسجيل من خلال موقع إثراء الإلكتروني، وسيُعلن عن الفائزين في شهر ديسمبر القادم .

وأوضحت مديرة المتحف في مركز إثراء ليلى الفداغ أن الفنان الفائز بهذه المسابقة سيقوم بإنتاج عمل فني جديد يُعرض في معرض للفن المعاصر الذي ينظمه "إثراء" بجوار فنانين محليين وعالميين معروفين، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد فرصة فريدة لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الفنون لاسيما ومركز "إثراء" يعدّ منصة عالمية تسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وفتح آفاق الإبداع لها.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يحرص على التفرد في مجالات الفنون والعلوم والابتكار وتقديمها بقوالب ممتعة وثريّة، حيث استضاف معارض فنية لأسماء فنية عالمية كمعرض مفازات الروح لإدفارد مونك، ومعرض فان جوخ، إضافةً إلى معرض ليوناردو دافنشي، وذلك بهدف إلهام وتحفيز روّاده كي يصبحوا رواداً للمملكة في مسيرة التحول الرقمي عبر مجالات متعددة، وتمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.