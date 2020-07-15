موعد إعلان نتائج القبول في جامعة الباحة

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت جامعة الباحة عن موعد إعلان نتائج القبول بالتزامن مع استمرار التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

مواعيد القبول في جامعة الباحة

وكانت جامعة الباحة أعلنت أن موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 / 11 / 1441 هـ، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 1441/11/30 هـ.

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موعد إعلان نتائج القبول

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأحد 1441/12/06هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية وإشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected]

برنامج رافد الفصل الصيفي

من جهة أخرى أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج “رافد” التعليم ـ عن بعد ـ بلغ 20486 ألف مستفيدًا، حيث رُصد أكثر من 7388 واجبًا إلكترونيًا، بينما بلغ عدد الجلسات التي أنشئت1059 جلسة، كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 27725، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 3226:38:20 ساعة.

إنشاء جلسات افتراضية

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج “رافد” لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 65 بلاغًا، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.

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