محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني. جاء ذلك في زفاف عائلي ومختصر بمدينة سبت العلاية، في محافظة بلقرن. 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 06:47 PM Advertisements "القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله" "القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله" احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني. جاء ذلك في زفاف عائلي ومختصر بمدينة سبت العلاية، في محافظة بلقرن. الكلمات المفتاحية ، "القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله" ،

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