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يقدم بنك الرياض مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية التي تمتاز بالمرونة والأمان العالي، مع حلول ومزايا مصرفية مبتكرة صُمّمت خصيصًا لتلبي احتياجات وتحقق تطلعات العملاء، مع إمكانية الاستفادة من نقاط حصاد تلقائيًّا بعد التسجيل واستبدالها بقسائم شرائية لدى العديد من المتاجر في المملكة.
ومن مزايا بطاقات بنك الرياض الائتمانية: إمكانية الحصول عليها فورًا دون رسوم سنوية مدى الحياة؛ وذلك وفقًا للشروط والأحكام، مع دخولٍ مجاني لصالات انتظار كبار الشخصيات في المطارات الدولية، والاستفادة من العروض والخصومات الحصرية.
ومن المزايا أيضًا: إمكانية الاستفادة من برنامج قسّط للمشتريات التي تقدم خيارات مرنة ومتعددة للسداد وبأقل هامش ربح يبدأ من 0% سنويًّا، مع تقديم حماية للبطاقة الائتمانية من عمليات الاحتيال أثناء التسوق عبر المواقع التي تدعم خاصية الحماية ثلاثية الأبعاد لتمنح تجربة تسوق أكثر أمانًا ومرونة.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 06:44 PM
تضم مجموعة واسعة وخدمات عدة.. وتمتاز بالمرونة والأمان
يقدم بنك الرياض مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية التي تمتاز بالمرونة والأمان العالي، مع حلول ومزايا مصرفية مبتكرة صُمّمت خصيصًا لتلبي احتياجات وتحقق تطلعات العملاء، مع إمكانية الاستفادة من نقاط حصاد تلقائيًّا بعد التسجيل واستبدالها بقسائم شرائية لدى العديد من المتاجر في المملكة.
ومن مزايا بطاقات بنك الرياض الائتمانية: إمكانية الحصول عليها فورًا دون رسوم سنوية مدى الحياة؛ وذلك وفقًا للشروط والأحكام، مع دخولٍ مجاني لصالات انتظار كبار الشخصيات في المطارات الدولية، والاستفادة من العروض والخصومات الحصرية.
ومن المزايا أيضًا: إمكانية الاستفادة من برنامج قسّط للمشتريات التي تقدم خيارات مرنة ومتعددة للسداد وبأقل هامش ربح يبدأ من 0% سنويًّا، مع تقديم حماية للبطاقة الائتمانية من عمليات الاحتيال أثناء التسوق عبر المواقع التي تدعم خاصية الحماية ثلاثية الأبعاد لتمنح تجربة تسوق أكثر أمانًا ومرونة.
، بطاقات بنك الرياض الائتمانية بدون رسوم سنوية مدى الحياة ،
المصدر : الخليج 365
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