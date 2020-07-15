، بدء التسجيل في الدورات التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض ،

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أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بـ"تعليم الرياض" فتح التسجيل في الدورات التدريبية خلال أسبوع التهيئة والفصل الأول للعام الدراسي 1441/ 1442هــ وذلك لشاغلات الوظائف التعليمية.
وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج أن إتاحة البرامج التدريبية يأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز مسار التطوير المهني التعليمي لشاغلات الوظائف التعليمية من خلال تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مشيرة إلى أنه سيُطرح 315 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، منها 35 دورة خلال أسبوع التهيئة، وتستهدف قرابة 8 آلاف متدربة في حال تقرر أن يكون التدريب مباشراً، وأكثر من 15 ألف متدربة في حال كان التدريب عن بُعد.
من جهتها، بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث ابتهال السحيباني أن التسجيل سيكون إلكترونياً عبر نظام التدريب على بوابة الرياض التعليمية، داعية شاغلات الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على الخطة التدريبية لاختيار الدورات التي يرغبن في الالتحاق بها.
وذكرت "السحيباني" أن الخطة التدريبية تتضمن خلال أسبوع التهيئة عدداً من الدورات، منها مهارات التعامل مع الصفوف الأولية، والتقويم من أجل التعلم، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن 21، وبرمجة العقل الباطن، والولاء الوظيفي، إلى جانب دورات في التوثيق العلمي، والثقة المؤسسية، وطرق الإقناع وأساليبه والفهم القرائي، والمحتوى التفاعلي والتحول الرقمي، وتطوير الأداء المهني للمعلم.
فيما تتضمن الخطة التدريبية للفصل الأول عدداً من الدورات، منها التعلم النشط، والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة، والأسئلة الصفية.. منطلقات علمية ومهارات تطبيقية، إضافة إلى دورات في التفكير الإبداعي، وبناء أدوات التقييم في التربية الخاصة، والرحلات المعرفية عبر الويب (الويب كويست)، والإبداع في القيادة التربوية، والقيادة الافتراضية (قيادة العمل عن بُعد).
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 06:29 PM
طرح 315 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات
أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بـ"تعليم الرياض" فتح التسجيل في الدورات التدريبية خلال أسبوع التهيئة والفصل الأول للعام الدراسي 1441/ 1442هــ وذلك لشاغلات الوظائف التعليمية.
وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج أن إتاحة البرامج التدريبية يأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز مسار التطوير المهني التعليمي لشاغلات الوظائف التعليمية من خلال تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مشيرة إلى أنه سيُطرح 315 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، منها 35 دورة خلال أسبوع التهيئة، وتستهدف قرابة 8 آلاف متدربة في حال تقرر أن يكون التدريب مباشراً، وأكثر من 15 ألف متدربة في حال كان التدريب عن بُعد.
من جهتها، بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث ابتهال السحيباني أن التسجيل سيكون إلكترونياً عبر نظام التدريب على بوابة الرياض التعليمية، داعية شاغلات الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على الخطة التدريبية لاختيار الدورات التي يرغبن في الالتحاق بها.
وذكرت "السحيباني" أن الخطة التدريبية تتضمن خلال أسبوع التهيئة عدداً من الدورات، منها مهارات التعامل مع الصفوف الأولية، والتقويم من أجل التعلم، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن 21، وبرمجة العقل الباطن، والولاء الوظيفي، إلى جانب دورات في التوثيق العلمي، والثقة المؤسسية، وطرق الإقناع وأساليبه والفهم القرائي، والمحتوى التفاعلي والتحول الرقمي، وتطوير الأداء المهني للمعلم.
فيما تتضمن الخطة التدريبية للفصل الأول عدداً من الدورات، منها التعلم النشط، والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة، والأسئلة الصفية.. منطلقات علمية ومهارات تطبيقية، إضافة إلى دورات في التفكير الإبداعي، وبناء أدوات التقييم في التربية الخاصة، والرحلات المعرفية عبر الويب (الويب كويست)، والإبداع في القيادة التربوية، والقيادة الافتراضية (قيادة العمل عن بُعد).
، بدء التسجيل في الدورات التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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