شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الزام مرتادي المحلات بإرتداء القفازات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على التوصيات الصحية.. أمانة منطقة الرياض وجهت المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها.

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