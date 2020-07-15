شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح لمحلي والان نبدء بالتفاصيل
وقد بلغ اجمالي ما تم ايداعه لهذه الدفعة مبلغ (42,447,946.73) ريال بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (171) مزارعاً . وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (84,089,592.9) ريالات لعدد (359) مزارعاً بكمية (72,425طناً) ، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.
وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19/8/1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.
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