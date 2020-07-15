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صور .. إغلاق 7 محلات تجارية مخالفة ببارق
إشعار محلات بتحسين الواجهات وعدم العرض خارج الحدود
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسمَي صحة البيئة ورقابة الأسواق سبعة محلات تجارية مخالفة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أنه ضمن جهود البلدية الرقابية اليومية تم رصد عدد من المخالفات الصحية في أحد المطابخ المخالفة بالمحافظة وتم إغلاقه على الفور.
وأضاف أن مراقبي قسم رقابة الأسواق قاموا بإغلاق ستة محلات مهنية مخالفة في وادي الخير بمركز ثلوث المنظر نظرًا لعدم تطبيقها الاشتراطات البلدية، مشيرًا إلى أنه تم إشعار عدد من المحلات بتحسين الواجهات وعدم العرض خارج حدود المحلات ضمن معالجة التشوهات البصرية مؤكدًا على أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين واستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.
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