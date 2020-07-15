الضمان الصحي: تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مجلس الصحي التعاوني تعميمًا لكافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تضمّن إشعارًا بتمديد اعتماد تغطية خدمة الطب الاتصالي، وخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020.

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استمرار جهود مكافحة كورونا

وقال المتحدث الرسمي باسم الضمان الصحي ياسر المعارك إن هذا القرار يأتي اتساقًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كرونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى استمرار الطلب على خدمات الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية.

الحصول على الحماية و التغطية الكاملتين

ولفت إلى أن هذا القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس حيال تمكين المؤمن لهم من الشرائح التي يستهدفها النظام من الحصول على الحماية والتغطية الكاملتين إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، موضحًا أن عدد المستفيدين من خدمات الطب الاتصالي بلغ أكثر من 14090 مؤمن له فيما بلغ عدد المستفيد من خدمات تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية ما يزيد عن 5472 مستفيدًا.

توعية العملاء

وأهاب المعارك بكافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، داعيًا المؤمن لهم وجمهور المستفيدين لاستغلال قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية (هنا) والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لينكد إن).

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