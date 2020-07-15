صور .. أمين عسير في جولات تفقدية برجال ألمع ومحايل

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بجولة تفقدية مفاجئة لبلدية رجال ألمع؛ وذلك للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين وتفقدها.

بحث متطلبات المرحلة المقبلة

والتقى الحميدي بعدد من منسوبي البلدية يتقدمهم رئيس البلدية سعيد آل مصمع لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

سبل تعزيز العمل البلدي

وناقش الحميدي مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية، وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

تحقيق تنمية حضرية مستدامة

وأشار إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق وتفقد عدد من المرافق والحدائق العامة.

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متابعة المشروعات التنموية في محايل

من جهة أخرى تفقد أمين منطقة عسير، محافظة محايل صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للأعمال ودفع عجلة التنمية، حيث شدد على دور البلدية في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكداً بأن الأمانة وجميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.

وقد تضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة ومعاينة الحزام الدائري ومنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبي والتي شملت مواقف المستشفى العام القديم وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبي، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي والتعرف على الإشكاليات.

تدشين مشروعات جديدة

كما دشن “الحميدي” خلال جولته العمل في كلٍ من مخطط الصناعية الجديدة ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي ومتابعة العمل بهما.

وقد ناقش مع المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشروعات، وأشاد الأمين بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري داعياً الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل بما يسهم في نهضة ورقي محافظة محايل ويلبي طموحات القيادة الرشيدة.

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