جازان تسجل 113 حالة كورونا جديدة وتعافي 224 حالة

2020-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 23 إصابة، وصامطة 23 إصابة، وصبيا 18 إصابة، وبيش 14 إصابة، والعيدابي 12 إصابة، وأبو عريش 8 إصابات، والعارضة 6 إصابات، والدائر إصابتين، وأحد المسارحة إصابتين، والدرب إصابتين، والطوال إصابتين، والموسم إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 224 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في كل من جازان، وصبيا، وبيش.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3799 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2641 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1115 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 240474 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 183048 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2325 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 55101 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2221 حالة.

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