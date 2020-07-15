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عسير تسجل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد الإصابات الإجمالي 14346 إصابة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 61 إصابة، ومدينة أبها 81 إصابة، ومحافظة بيشة 7 إصابات، ومحافظة محايل عسير27 إصابة، ومحافظة رجال المع 6 إصابة، ومحافظة النماص 1 إصابة، ومحافظة ظهران الجنوب إصابة واحدة، ومركز بللسمر إصابة واحدة، ومحافظة أحد رفيدة 26 إصابة، ومركز البشاير 5 إصابات، محافظة سبت العلايا 8 إصابات، ومحافظة تثليث إصابة واحدة، ومحافظة الحرجة 15 إصابة.
إجمالي حالات كورونا في عسير
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 14,346 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 9,602 حالة، وبلغ عدد الوفيات 31 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 4,713 حالة.
حالات كورونا في السعودية
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (2671) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (240,474) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (183,048) حالة، وبلغ عدد الوفيات (2325) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (55,101) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة (2221) حالة.
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