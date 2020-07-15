اخبار السعوديه

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة الباحة

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس بمنطقة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-15

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة الباحة

إجمالي الحالات 1094 إصابة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة الباحة.

Advertisements

توزيع حالات كورونا الجديدة بالباحة

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الباحة سجلت إصابة واحدة فقط، في حين سجلت محافظة بلجرشي “٢١ ” إصابة، ومحافظة المخواة ” ٤ “إصابات، ومحافظة المندق” ١٣ ” إصابات، ومحافظة العقيق إصابتين، ومحافظة القرى “٦” إصابات.

إجمالي حالات كورونا في الباحة

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة الباحة حتى اليوم ١٠٩٤ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٧٤٨ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٨ وفيات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٣٣٨ حالة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا