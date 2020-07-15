تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة الباحة

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة الباحة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة بالباحة

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الباحة سجلت إصابة واحدة فقط، في حين سجلت محافظة بلجرشي “٢١ ” إصابة، ومحافظة المخواة ” ٤ “إصابات، ومحافظة المندق” ١٣ ” إصابات، ومحافظة العقيق إصابتين، ومحافظة القرى “٦” إصابات.

إجمالي حالات كورونا في الباحة

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة الباحة حتى اليوم ١٠٩٤ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٧٤٨ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٨ وفيات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٣٣٨ حالة.

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