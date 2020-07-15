هذا الوزير السعودى .. أول من أدخل ” المسدس” إلى المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 05:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 102 زيارة

نشر حساب تاريخ آل سعود صورة لوزير الدفاع السعودي الأسبق الأمير منصور بن عبد العزيز، أول وزير دفاع للسعودية.

وعلق الحساب على صورة الأمير بالقول :” الأمير منصور بن عبدالعزيز ، ثامن أبناء الملك عبدالعزيز.

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ولد الأمير منصور بن عبدالعزيز في عام 1336هـ/1918م وهو أول وزير للدفاع.

ويعتبر مؤسس الجيش السعودي، خلال فترته شارك الجيش السعودي في حرب فلسطين عام 1948م.

وفي عهده استورد المسدس الشهير MAP الذي عرف باسم “وارد منصور”، توفي 1370هـ/1951م بعد أصابته بأزمة قلبية .