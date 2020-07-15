بالفيديو .. العوهلي: نستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن المملكة تستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن القيادة الحكيمة وضعت أهداف استراتيجية لزيادة نسب التوطين في هذه الصناعات خلال الفترة من 2019 وحتى 2030.
وأشار إلى أن نسبة التوطين في الصناعات العسكرية بلغت في 2019 نحو 4%، وارتفعت هذه النسبة حالياً إلى 8%.
ونوه بأن دخول شركات محلية في قطاع الصناعات العسكرية تستغرق قرابة ثلاث سنوات، يتم فيها عمل الدراسات اللازمة وغيرها من الإنشاءات والاختبارات، وسوف يتم تقييم إنتاجها بحلول نهاية العام المقبل.
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