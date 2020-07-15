جدة تُسجل أعلى إصابة بكورونا في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مدينة جدة سجلت أعلى مدينة بالمملكة إصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مدينة جدة سجلت أعلى مدينة بالمملكة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الحالات الجديدة بـ 250 إصابة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 5488 حالة تعافي و42 حالة وفاة.

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