شكرا لمتابعة خبر عن نجل حميدان التركي: لم نتمكن من التواصل مع والدي منذ دخوله للعزل الانفرادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الأسرة لم تتمكن من التواصل مع والده منذ دخوله للعزل الانفرادي بعد الجلسة.
وقال نجل حميدان التركي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ما زلنا ننتظر قرار من لجنة الافراج المشروط وحتى الان لم نتمكن من التواصل مع والدي حميدان التركي منذ دخوله للعزل الانفرادي بعد الجلسة.. دعواتكم بالفرج " .
وكان قد أوضح أن محامي والده تواصل معهم، وأكد على أن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه، فيما رد اللجنة قد يستغرق من ٤-٦ أسابيع.
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