شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رادار «حصن» الذي يكشف الأجسام الجوية في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، رادار "حصن" الذي تم تطويره بمعامل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المملكة.

وقال المهندس سامر بن خميس مدير إدارة الرادارات والحرب الإلكترونية في المركز، أن الرادار هو أحد عناصر منظومة درع الوطن، للتصدي للطائرات بدون طيار.

وأضاف: " الهدف من هذا الرادار هو اكتشاف وتتبع الأهداف مهما كان حجمها إلى مسافات طويلة، ثم يوجه الأنظمة الاخرى التي تحتوي على رادارات وأنظمة تشويش وكاميرات ليالية ونهارية " .